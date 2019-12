Grant Thornton/Euler Hermes: 78% CFO odczuwa zaostrzenie polityki podatkowej

"Z najnowszej edycji raportu wynika, że zdecydowana większość CFO, bo aż 78% ankietowanych, odczuwa dalsze zaostrzanie polityki podatkowej wobec firm w Polsce. Tegoroczny wynik jest o 6 pkt. proc wyższy niż w badaniu z 2018 roku i aż o 35 pkt proc. wyższy niż w 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Polscy CFO zapytani o obszary, w których ich firmy odczuwają najsilniejsze zmiany, w zdecydowanej większości (74% ankietowanych) wskazali dalsze zaostrzanie przepisów podatkowych oraz zaostrzanie wymagań sprawozdawczych wobec podatników (70% badanych).

"To duży wzrost w stosunku do badania z zeszłego roku, w którym na to pytanie tak odpowiedziało odpowiednio 56% i 61% ankietowanych. Kolejne wprowadzone przez fiskus zmiany, które odnotowali polscy dyrektorzy finansowi to wzrost szczegółowości kontroli skarbowych (35% ankietowanych) oraz rzadsze wydawanie interpretacji podatkowych korzystnych dla przedsiębiorców (28%). To wzrost o 9 pkt proc. r/r w przypadku obu obszarów" - czytamy także.

Z kolei w ocenie częstotliwości samych kontroli skarbowych oraz wydawania korzystnych dla firm decyzji fiskusa badani CFO zauważyli złagodzenie praktyki podatkowej - zaostrzenie w tym obszarze widzi odpowiednio 26% (spadek z 29% rok temu) oraz 21% (spadek z 30% rok temu) ankietowanych.

"Głównym problemem jest jakość stanowionego prawa. Do zmian bowiem wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast bez odzewu pozostają prośby o jasność i czytelność przepisów. Ostatnio po wprowadzeniu zmian kluczowe jest to, jak wypowie się minister finansów w objaśnieniach. Analiza przepisów niewiele bowiem rozjaśnia. Jeżeli to się nie zmieni, to niezadowolenie CFO i w ogóle podatników będzie narastać" - powiedział partner w Grant Thornton, szef zespołu doradztwa podatkowego Dariusz Gałązka, cytowany w komunikacie.

W efekcie regularnie kurczy się grono CFO pozytywnie oceniających wysiłki resortu finansów, mające służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Jeszcze w 2017 roku popierających działania MF było aż 82% respondentów. Rok później - w 2018 roku - ich liczba spadła do poziomu 65%, a w tym roku ten negatywny trend jeszcze bardziej się pogłębił i już tylko 57% polskich CFO korzystnie oceniło działania ministerstwa.

Wyniki tegorocznego badania wykazują, że Polscy CFO nadal czują się mocno zaniepokojeni zaostrzającą się polityką fiskalną państwa. Aż 57% ankietowanych (58% w 2018 roku) uważa, że działania MF utrudniają im prowadzenie biznesu. Jeszcze dwa lata wcześniej - w 2017 roku - takich odpowiedzi było niemal o połowę mniej (32%). Jednakże w ostatnim roku ta grupa przestała już rosnąć. Z kolei odsetek dyrektorów finansowych uważających, że działania MF nie wpływają na działalność ich firmy wyniósł w tegorocznej edycji badania 41% (o 3 pkt proc. więcej, niż w 2018 roku i o 25 pkt proc. mniej niż w 2017 roku). Równocześnie z 4% do 2% spadł w bieżącym roku odsetek wskazań respondentów, którzy zadeklarowali, że działania rządu ułatwiają im prowadzenie biznesu.

"Trwające zacieśnianie pętli podatkowej sprawia, iż niewspółmiernie więcej energii jest kierowane przez CFO w spełnianie nowych wymagań, np. raportowych, zamiast oczekiwanej przez zarządy wzrostu efektywności i produktywności, a przez to wartości firm. Pozytywnym sygnałem jest utrzymanie przeciętnie na podobnym poziomie, w porównaniu do roku 2018, wpływu zaostrzającej się polityki fiskalnej na pracę ankietowanych CFO. Dowodzi to, że jak przystało na prawdziwych profesjonalistów, sprawnie i efektywnie radzą sobie z tymi wyzwaniami" - powiedział członek zarządu, CFO & CRO Euler Hermes Waldemar Wojtkowiak, cytowany w komunikacie.

W ostatnich latach Ministerstwo Finansów wprowadziło wiele zmian i regulacji w polskim systemie podatkowym. Zmiany te, coraz bardziej uciążliwe dla podatników, w dużej mierze dotyczą dyrektorów finansowych firm działających w Polsce. To oni muszą bezbłędnie orientować się w nowych przepisach i praktyce podatkowej, żeby zapewnić swoim firmom prawidłowe prowadzenie spraw finansowych. Dlatego firma audytorsko-doradcza Grant Thornton i towarzystwo ubezpieczeniowe Euler Hermes już po raz trzeci zapytały polskich CFO, jak odbierają wprowadzone w ostatnim roku zmiany, podsumowano w materiale.

