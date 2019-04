Grupa Azoty Puławy ma umowy na dostawy melaminy i mocznika za ok. 53 mln zł

Grupa Azoty Puławy jest jedynym w Polsce producentem melaminy i jednym z trzech w Grupie Azoty dostawców mocznika (obok Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Kędzierzyn). Głównym odbiorcą melaminy jest rynek europejski, a w przypadku mocznika na cele techniczne jest to rynek krajowy. Najważniejszym odbiorcą puławskiej melaminy jest sektor laminatów, klejów do drewna i powłok powiedzeniowych. Mocznik na cele techniczne trafia głównie do produkcji klejów i żywic, podano także.