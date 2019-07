Grupa Best zainwestowała 18,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br.

W I półroczu Grupa Best zainwestowała w nabycia nowych portfeli 18,4 mln zł (spadek o 85% r/r), a wartość nominalna tych wierzytelności sięgnęła 142,1 mln zł (spadek o 85% r/r).

Best podał także, że spłaty z posiadanych portfeli w II kw. wyniosły 73,9 mln zł, w tym należne Grupie Best - 64,6 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 75 mln zł i 65,3 mln zł.