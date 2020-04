Grupa Credit Agricole sfinansuje zakup 42 pomp infuzyjnych dla WSP we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, który na czas walki z pandemią koronawirusa stał się szpitalem zakaźnym - jednoimiennym, jest wiodącym na Dolnym Śląsku ośrodkiem leczenia chorób zakaźnych. To do niego trafiają z całego regionu pacjenci zakażeni koronawirusem. Jak w wielu innych szpitalach, także i w tym brakuje specjalistycznego sprzętu oraz podstawowych środków ochrony dla personelu medycznego, podkreślono. Aby uzupełnić te braki, spółki Grupy Credit Agricole postanowiły przyłączyć się do zbiórki #graMYdlaKOSZAROWEJ, zorganizowanej przez klub siatkarski KFC Gwardia Wrocław we współpracy z innymi wrocławskimi klubami sportowymi. Zbiórka prowadzona jest za zgodą dyrektora naczelnego szpitala przy ul. Koszarowej Janusza Jerzaka i pod patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.