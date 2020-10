Grupa Energa miała wstępnie 501 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 37 mln zł (spadek o 17 mln zł r/r). W głównej mierze za obniżenie wyniku linii odpowiedzialna była strona przychodowa, tj. niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, częściowo zniwelowane niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 62 mln zł (spadek o 56 mln zł r/r). Na spadek wyniku w III kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej wynikający z konieczności realizacji sprzedaży energii do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy, a także z niższych marż w segmencie klientów biznesowych.