Grupa Kęty miała 268,23 mln zł zysku netto, 337,67 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 261 mln zł w 2018 r.

"Rekordowe wyniki sprzedaży wszystkich trzech segmentów biznesowych, rekordowe inwestycje oraz wysoka dywidenda wypłacona akcjonariuszom wskazują, iż Grupa Kęty wstąpiła na kolejny, wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju. Ponadto zwiększające się na poziomie przychodów i zysków poszczególne pozycje rachunku zysków i strat jasno wykazują, iż Grupa Kęty uczyniła milowe kroki na drodze do skutecznej realizacji celów Strategii 2020, gdyż stopień realizacji poszczególnych celów finansowych ujętych w Strategii oscyluje wokół poziomu 90%. Co więcej, zgodnie z opublikowaną prognozą wyników finansowych i operacyjnych Spółka przewiduje, że na koniec 2019 roku stopień realizacji tych celów przekroczy poziom 95%" - napisał w liście do akcjnariuszy prezes Dariusz Mańko.