Grupa Lotos ma list ws. ewentualnego zainwestowania 500 mln zł w Polimery Police

Strony przystępują do rozmów dotyczących ustalenia wszystkich istotnych elementów udziału Grupy Lotos w finansowaniu projektu Polimery Police. Rozmowy mają trwać nie dłużej niż do 31 października 2019 roku, podano.

"Zawarcie listu intencyjnego z Grupą Lotos to ważne wydarzenie dla realizacji projektu Polimery Police. Liczymy na pomyślne zakończenie rozmów. Zainteresowanie naszego potencjalnego partnera i możliwe zaangażowanie finansowe to sygnały wskazujące na potencjał biznesowy projektu w Policach. Jesteśmy pewni, iż będzie on korzystny inwestycyjnie zarówno dla spółek z Grupy Azoty, jak i partnerów zewnętrznych" - powiedział prezes Grupy Azoty Police oraz Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Zarówno Grupa Azoty Police, jak i Grupa Azoty wskazują, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do udziału Grupy Lotos w finansowanie projektu Polimery Police.

"Grupa Lotos S.A. w swojej strategii na lata 2017-2022 jako jeden z kierunków wskazuje inwestycje w rozwój sektora petrochemicznego. Widzimy potencjał rynku i analizujemy nasze możliwości dalszego wydłużania łańcucha wartości ku produktom wysokomarżowym. Projekt Polimery Police jest dla nas interesujący i chcemy lepiej zrozumieć drzemiący w nim potencjał, by w stosownym czasie zdecydować o naszym bezpośrednim zaangażowaniu w jego realizację. Postrzegamy ten projekt jako potencjalną szansę na dalszą dywersyfikację naszej działalności" - podkreślił prezes Grupy Lotos Mateusz A. Bonca.

Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Lotos to kolejny krok w zakresie budowy struktury finansowania projektu Polimery Police. 26 kwietnia 2019 r. akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydowali o przeprowadzeniu oferty publicznej z prawem poboru o wartości ok. 1 mld zł. Z kolei 12 kwietnia 2019 r. PDH otrzymała wstępne deklaracje dotyczące inwestycji kapitałowej (wniesienie wkładu na kapitał zakładowy), podpisane przez Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Strony są zainteresowane objęciem akcji o wartości odpowiednio do kwot 80 i 50 mln USD, a listy intencyjne pozostają ważne do 12 października 2019 r., przypomniano.

"Projekt Polimery Police ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. W naszej ocenie inwestycja może istotnie poprawić pozycję kraju na europejskim rynku producentów polipropylenu. Polska zredukuje ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i może zostać największym producentem w regionie CEE. Ponadto Polimery Police to także rozwój niezależności energetyczno-surowcowej kraju, dzięki oddaniu nowego terminalu paliw płynnych oraz powstanie szeregu wysokokwalifikowanych miejsc prac, a jednocześnie solidna baza do rozwoju polskiej nauki, w tym sektora badawczego" - dodał Wardacki.

Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w PDH umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. PDH zakłada, że udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej grupy kapitałowej Grupa Azoty, wobec ok. 15% w 2017 r. oraz pozwoli to na ograniczenie sezonowych wahań popytu na jej produkty, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

