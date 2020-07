chemia 46 minut temu

Grupa Lotos przeznaczy ponad 150 mln zł na remonty do 2022 roku

Blisko 100 mln zł trafi łącznie do 6 głównych wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych, jakie w 2021 oraz 2022 roku zostaną przeprowadzone na terenie rafinerii w Gdańsku, podała Grupa Lotos. To polskie firmy, a co druga zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego. Grupa Lotos finalizuje właśnie umowy z wybranymi kontrahentami. Równolegle, pomimo trwającej pandemii, koncern realizuje bez zakłóceń ponad 100 bieżących projektów remontowych na łączną kwotę ok. 50 mln zł.