Grupa Lotos uruchomiła 506. stację paliw w sieci Lotos

"To 194 stacja franczyzowa w naszej sieci. Mimo stanu zagrożenia epidemicznego, udało nam się zrealizować z sukcesem ten projekt. To efekt determinacji i zaangażowania franczyzobiorcy oraz całego zespołu Lotos Paliwa. To także dowód zaufania do siły naszej marki" - powiedział wiceprezes ds. handlu detalicznego Lotos Paliwa Adam Pawłowicz, cytowany w komunikacie.