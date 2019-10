Grupa Lotos wprowadza usługę B2B 24 dla franczyzobiorców i klientów biznesowych

Zamówienia klientów są przetwarzane automatycznie przez całą dobę i wysyłane na bazy paliw do realizacji w godzinach pracy baz. Do momentu odbioru paliwa klienci mogą modyfikować swoje zamówienia lub zmieniać dane potrzebne do realizacji odbioru. Tam, gdzie jest to wymagane, system dokonuje także stosownych zgłoszeń przewozu do SENT i zarządza aktualizacją tych zgłoszeń. Po odbiorze klient otrzymuje na portal elektroniczną fakturę wystawioną także całkowicie automatycznie, poinformowano.