Grupa MOL: Capex na wydobycie wyniesie ponad 1,8 mld USD w latach 2020-2023

Ponad 700 mln USD trafi na prace poszukiwawczo-wydobywcze na rynku międzynarodowym, do którego MOL zalicza takie regiony, jak Pakistan, Wielka Brytania, Kazachstan i Kurdystan. Tu również liczba nowych odwiertów ma przekroczyć 100 do 2023 roku.

W efekcie tych inwestycji, a także anonsowanego niedawno przejęcia udziałów w złożu ropy naftowej ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) w Azerbejdżanie, uproszczone wolne przepływy gotówkowe Grupy MOL w segmencie upstream w latach 2020-2023 mają wynieść od 700 mln USD rocznie (przy założeniu średniej ceny ropy Brent na poziomie ok. 60 USD/b), do 900 mln USD (przy średniej cenie ropy Brent na poziomie ok. 70 USD/b).