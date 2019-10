GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 0,2% PKB w 2018 r.

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 5 036 mln zł, co stanowi 0,2% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 035 254 mln zł, tj. 48,9% PKB" - czytamy w komunikacie.

GUS podał też, że deficyt sektora "general government" w latach 2015-2016 został skorygowany odpowiednio do 2,6% PKB i 2,4% (z wcześniej szacowanych odpowiednio: 2,7% PKB i 2,2%).

W uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu rząd napisał, że deficyt general government wyniesie 41,4 mld zł, tj. 1,9% KB w 2019 r. oraz 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r. Przy przyjętych w projekcie przyszłorocznego budżetu założeniach, przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r. i 46,3% na koniec 2020 r.