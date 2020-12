GUS:Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 1,8% r/r w I-III kw.

"Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (49,3%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (19%) oraz budynki handlowo-usługowe (11,8%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (33,9%) i pozostałych budynków niemieszkalnych (4,5%)" - czytamy w komunikacie.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku oddano do użytkowania 378 nowych budynków biurowych, co oznaczało spadek o 10,6% r/r. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 972,1 tys. m2 (wzrost o 33,9%), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (54,8% wartości krajowej), śląskie (9,8%) i dolnośląskie (5,8%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie świętokrzyskim (0,4%), lubelskim i lubuskim (po 0,5%) oraz opolskim (0,8%).

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1 870 nowych budynków handlowo-usługowych (spadek o 7,0% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 1 409,4 tys. m2, co oznaczało spadek o 7,3% w stosunku do poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: małopolskie (14,0% udziału w kraju), mazowieckie (12,4%) i wielkopolskie (11,2%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie lubuskim (1,9%), świętokrzyskim (2,4%) i opolskim (2,5%), podał także GUS.