Produkcja węgla brunatnego wyniosła 3,88 mln ton we wrześniu 2019 roku, co oznacza spadek o 17,9% w skali roku i o 8,4% m/m, zaś w okresie dziewięciu miesięcy br. - zmniejszyła się o 12,9% r/r do 38,49 mln ton, podano także.