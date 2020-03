GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -1,1 w III

"Największe spadki dotyczą: transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii. Jedynie prowadzący działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń formułują oceny zbliżone do zgłaszanych w lutym br. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowywane jest pogorszenie składowej 'diagnostycznej' w większości badanych obszarów i składowej ,,prognostycznej" we wszystkich obszarach" - czytamy w komunikacie.

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,4 - czyli niższym niż przed miesiącem (plus 4,5) i w marcu ostatnich sześciu lat.

W informacji i komunikacji w marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 16,8, czyli niższym niż przed miesiącem (plus 19), ale zbliżonym do notowanego przed rokiem (plus 16,8).