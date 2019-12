GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek wzrosną o ok. 9% r/r w 2019 r.

"Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 28,8 mln t, tj. o ok. 2 mln t (o ok. 7%) więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 24,9 mln t, tj. o ok. 2,2 mln t (o ok. 9%) więcej niż w roku 2018" - czytamy w komunikacie.

GUS ocenia zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi na ok. 17,1 mln t, tj. o ok. 2,1 mln t (o ok. 14%) więcej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi na ok. 7,8 mln t, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiór rzepaku i rzepiku rozpoczęto w drugiej dekadzie lipca, a największe nasilenie prac żniwnych odnotowano w trzeciej dekadzie miesiąca. W pierwszej połowie sierpnia na obszarze całego kraju zakończono zbiór rzepaku i rzepiku. Według wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego, ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 2% i wyniosła ok. 860 tys. ha. Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na ok. 2,35 mln t, tj. o ok. 7% więcej od ubiegłorocznych, podano także w materiale.

Z kolei produkcję warzyw gruntowych Urząd ocenia na blisko 3,8 mln t, tj. o ok. 6% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim; przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 3,4 mln t, tj. o ok. 23% mniej od rekordowych zbiorów uzyskanych w poprzednim sezonie podano także.

GUS podał też, że zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o ok. 17% mniej od zbiorów 2018 r.

