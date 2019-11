Hardt z RPP nie wyklucza konieczności niewielkiej podwyżki stóp proc. w 2020 r.

"To nie jest moment na reagowanie zmianą parametrów polityki pieniężnej, chociaż nie mogę wykluczyć, że jeśli czynniki proinflacyjne przeważyłyby, a to spowolnienie chociażby w gospodarce niemieckiej byłoby mniejsze niż przewidujemy, to jeśli inflacja doszłaby do 3,5% i nie widziałbym realistycznej perspektywy szybkiego zejścia do celu to nie wykluczam jednak konieczności niewielkiego podniesienia stopy procentowej w przyszłym roku. Na razie optymalną strategią jest 'wait and see'" - stwierdził członek Rady.