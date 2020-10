Helios otwiera nowe kina. Mimo pandemii

Od soboty cała Polska jest w czerwonej strefie . Zamknięte dla klientów będą np. restauracje. Kina, mimo sporych restrykcji, pozostają otwarte. Co więcej, jedna z największych sieci udostępnia widzom nowe lokalizacje.

Helios w czwartek otworzył swoje kino numer 50. Znajduje się ono w Galerii Wiślanka w Żorach. Przy okazji przedstawiciele spółki podtrzymali plany otwarcia multipleksu w Opolu. Ma do tego dojść jeszcze przed końcem roku.

- Otwarcie 50. kina to nasz ogromny sukces, szczególnie w obecnej sytuacji. Bardzo się cieszymy, że wciąż rośniemy na polskim rynku kinowym - komentuje prezes Tomasz Jagiełło.

Podatek handlowy wykończy hipermarkety? "Niektóre tego nie udźwigną"

Niewstrzymywanie nowych otwarć wpisuje się we wcześniejsze zapowiedzi. Przedstawiciele zarządu Agory, czyli właściciela sieci kin Helios, zapewniali, że nie ma planów zamykania kin ze względu na pandemię.

"Obecnie frekwencja w kinach waha się w okolicach 50 proc. tej z zeszłego roku. Wszystko zależy, oczywiście, od rozwoju sytuacji w Polsce i obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią. Spodziewamy się powrotu frekwencji do poziomu z 2019 roku w 2022 roku" - mówiła niedawno członek zarządu Grupy Agora Anna Kryńska-Godlewska podczas czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) .

W skutek zamknięcia kin w Polsce od marca do początku czerwca przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się w w drugim kwartale o 99,7 proc. w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku.

Odbiło się to na wynikach Agory, dla której w ostatnich latach było to jedno z największych źródeł dochodu. W drugim kwartale grupa nie wypracowała nawet złotówki zysku. Zamiast tego mała ponad 41 mln zł straty.

Do Agory, oprócz sieci kin Helios, należy m.in. Next Film (produkcja i dystrybucja filmowa) i AMS (reklama zewnętrzna). Grupa kojarzona jest jednak w dużej mierze z "Gazetą Wyborczą", której jest wydawcą. Do niej należy też szereg czasopism, portali i stacji radiowych.