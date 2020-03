Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

"Nie widzę uzasadnienia, by sektora bankowego nie odciążyć kwotą 2,8 mld zł, żeby stworzyć dodatkowy bufor, który mógłby być wykorzystany przez banki. Tu jest czas na podejmowanie odważnych, niestandardowych decyzji, jak choćby zaproponowane przez Idea Bank sześciomiesięczne wakacje kredytowe. Jesteśmy pewni, że pozostałe instytucje będą robiły to samo" - powiedział prezes.

"Jesteśmy gotowi, żeby wakacje kredytowe dotyczyły niemal wszystkich klientów banku, nie widzimy tu problemów od strony płynnościowej. Bank ma dobre doświadczenia, jeśli chodzi o efektywne zarządzenie płynnością. Zaczynamy rozpatrywanie wniosków od poniedziałku i będziemy patrzyli, jak sytuacja będzie się rozwijać. Chcemy, by ten proces został tak uproszczony, jak to jest możliwe" - dodał.

"Jesteśmy na poziomie ok. 70% pracy zdalnej w odniesieniu do całego banku. Sądzimy, że ten wskaźnik wzrośnie w najbliższym czasie do ok. 90% przy założeniu, że wszystkie oddziały banku są otwarte" - powiedział Pruski.