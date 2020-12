Idea Bank: Zamiana akcji Idea Money na NF TFI zakończona; korzyść: ok.131 mln zł

"Wartość akcji NF określona w umowie zamiany akcji na kwotę 4 675 000 zł zwiększy wynik finansowy emitenta za IV kwartał 2020 roku. W efekcie dojścia transakcji do skutku nastąpi utrata kontroli emitenta nad IM, a tym samym eliminacja ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej emitenta, co wedle szacunków emitenta powinno przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł, dodatkowo przyczyniając się do znaczącej poprawy pozycji kapitałowej emitenta. Ostateczny wpływ transakcji na sytuację finansową i kapitałową emitenta zostanie określony po weryfikacji przeprowadzonej w ramach prac audytora emitenta" - czytamy w komunikacie.