Idea Bank zawiesił ofertę publiczną akcji serii O, planuje subskrypcję prywatną

"Zamiarem zarządu emitenta jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i została skierowana do oznaczonych inwestorów. Emisja akcji serii O - w ocenie zarządu emitenta - powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, co leży w interesie emitenta oraz jego akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu kapitału emitentowi. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej" - czytamy dalej.

"Decyzja o emisji stanowi realizację działań sanacyjnych opartych o obowiązujący emitenta Plan Naprawy uruchomiony we wrześniu 2018 roku, który Emitent realizuje do czasu sporządzenia nowego Planu Naprawy, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lipca 2020 r. [...]. W ocenie emitenta, pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez emitenta dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora" - wskazano też w komunikacie.