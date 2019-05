Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

"Wynik brutto na sprzedaży za I kwartał 2019 roku wyniósł 76,1 mln zł i był niższy o 8,9 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pogorszenie wyników grupy nastąpiło we wszystkich segmentach działalności grupy za wyjątkiem segmentu miedź. Średnia rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 9,1% wobec 9,6% w I kwartale 2018 roku. Generalnie spadek rentowności brutto wynika ze spadku jednostkowych premii sprzedażowych w większości segmentów grupy oraz niższych wolumenów sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomimo spadku wolumenów i przychodów ze sprzedaży koszty sprzedaży były o 1,3 mln zł tj. 7,3% wyższe do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu były na zbliżonym poziomie do I kwartału 2018 roku i wyniosły 18,6 mln zł. Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 13,4 mln zł i było wyższe o 12,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Wzrost salda pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych był przede wszystkim

następstwem przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych w spółce Eastside Bis Sp. z o.o. z wpływem na wynik 10,8 mln zł. Po I kwartale 2019 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej wyniósł 52,0 mln zł, wobec 49,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.