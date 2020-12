Import surowców do Chin wykazuje już oznaki stabilizacji

Można śmiało powiedzieć, że Chiny swoim popytem uratowały rynek surowców przed wyraźnym załamaniem w bieżącym roku. To właśnie ten kraj wykazywał znaczący wzrost popytu na ropę naftową, metale oraz towary rolne po tąpnięciu ich cen wiosną na skutek rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na cały świat.

Bieżące dane pokazały, że w listopadzie import surowców do Chin pozostawał stosunkowo duży, ale wykazuje już oznaki stabilizacji. Import ropy naftowej do Państwa Środka w poprzednim miesiącu wyniósł 45,36 mln ton, czyli w przeliczeniu trochę ponad 11 mln baryłek dziennie. To wzrost w ujęciu mdm, ale spadek w ujęciu rdr. W ostatnich miesiącach Chińczycy wykorzystali dyskonta zaoferowane im przez Arabię Saudyjską oraz Rosję, ale widać, że ogólnie ich zainteresowanie importem ogromnych ilości ropy powoli maleje.