INC planuje około 20 debiutów spółek na NewConnect w 2021 roku

"W 2020 r. wspieraliśmy w debiucie na NewConnect sześć spółek . Dodatkowo dwie są już wprowadzone do obrotu i powinny zadebiutować w styczniu. To dobry prognostyk na rok 2021, w którym chcemy wprowadzić na NewConnect akcje około 20 spółek. Możliwe są też debiuty na rynku głównym GPW" - powiedział Śliwiński, cytowany w komunikacie.

GPW podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu akcji United Label oraz Incuvo, odpowiednio 23 grudnia 2020 r. i 30 grudnia 2020 r. Obecnie spółki czekają na wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Dodatkowo 11 grudnia dokument informacyjny na GPW złożyła Hydra Games. W najbliższych miesiącach powinny zadebiutować też: PunchPunk Games, Polkon, Genomtec, czy Mazurska Manufaktura Alkoholi, podano także.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.