Indeks Selectivv Handel wzrósł o 7,57% r/r do 103,14 pkt w czerwcu

Poszczególne wskaźniki Selectivv Index, który - na podstawie analizy danych o lokalizacji odzwierciedla zmieniające się trendy w gospodarce - odnotowały dalsze wzrosty w czerwcu: Selectivv Handel o 7,57% w ujęciu rocznym do 103,14 pkt, Selectivv Stacje - o 11,92% r/r do 106,45 pkt oraz Selectivv Turystyka - o 6,44% r/r do 101,78 pkt.