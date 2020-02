Niestety oprócz innych krajów Europy Wschodniej (inflacja rośnie mocno na Węgrzech i w Czechach), sygnały rosnącej presji inflacyjnej płyną również z Zachodu. W Wielkiej Brytanii zanotowano skok inflacji w styczniu z 1,3% do 1,8%. Wczoraj w USA podana inflacja konsumencka zanotowała wzrost do 2,4% wobec oczekiwań analityków na poziomie 2,3%.

Nie można jednak nie dostrzec, że analitycy i urzędnicy coraz bardziej obawiają się przedłużającego się negatywnego wpływu zastoju gospodarczego w Chinach. Ostatnie "minutki" Fedu potwierdziły, że urzędnicy amerykańskiego banku centralnego, pomimo zadowolenia z kondycji amerykańskiej gospodarki, mieli obawy co do dalszych konsekwencji związanych z rozwojem epidemii koronawirusa. Obawy dotyczyły nie tylko gospodarki USA, ale nerwowych reakcji rynków.

Indeks złotego pozostaje w trendzie spadkowym. Wczoraj kurs odbił się od przebitego poziomu, który w styczniu stanowił wsparcie. USD wyraźnie kieruje się w stronę 4,025. EUR przebija właśnie lokalne maksimum z początku lutego. Jeżeli to się powiedzie to kolejnym oporem będzie 4,31. GBP walczy w okolicach strefy szczytu z grudnia. Przebicie tego poziomu otworzy drogę do regularnej hossy. CHF zbliża się do kluczowej strefy oporu w okolicach 4,05.