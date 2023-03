Są dane o inflacji w USA. Kluczowy wskaźnik także dla Polski

Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,4 proc. również zgodnie z prognozą i wobec wzrostu o 0,5 proc. odnotowanym w styczniu.

Burzliwy moment dla rynków finansowych po upadku SVB

Upadek SVB to największy od 2008 r. i drugi taki przypadek w historii USA . Chociaż nie ma jeszcze oficjalnych ustaleń, to mówi się o tym, że równocześnie aktywa i pasywa SVB były zbyt narażone na ryzyko gwałtownych podwyżek stóp procentowych.

Zobacz także: 13.03 Program Money.pl | W USA upadł Silicon Valley Bank. Co to oznacza dla rynków finansowych?

Inflacja w USA – luty 2023 r. Oto dlaczego to kluczowa dana dla rynków

Po wystąpieniu Powella, który zapowiedział, że Fed może podnosić stopy procentowe wyżej , niż spodziewano się do tej pory, przewidywano, że najbardziej prawdopodobna w marcu jest podwyżka o 50 punktów bazowych.

Rynki ustabilizowały się po upadku amerykańskich banków, ale to nie koniec emocji" – komentuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB. Jego zdaniem prognozy, że Fed zmieni kurs, były do tej pory właściwie "próbami wymuszenia na Fed zmiany stanowiska". Teraz jednak zwolennicy luźniejszej polityki mają nowe, mocne argumenty – zacieśnienie pieniężne przyczyniło się do problemów banków, a więc – jak argumentują – czas poluzować tę pętlę na ich szyi.