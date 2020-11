ING BSK notuje wzrost zainteresowania moratoriami, także ustawowymi

"Widzimy na ten moment - co nie może dziwić - może mniej we wrześniu, ale już bez wątpienia w październiku - zwiększenie zainteresowania moratoriami kredytowymi, a nawet element niejako kontynuowania moratorium z pozarządowego - na rządowe" - powiedział prezes Bruno Bartkiewicz podczas wideokonferencji.

"Wydaje się absolutnie naturalne, że na całym rynku będziemy mieć wzrost liczby moratoriów rządowych i aplikacji w tym zakresie. Nawet jeśli one wzrosną kilkakrotnie w skali roku 2020/2011, to i tak główną domeną moratoriów tegorocznych będą te, które wynikają z umowy sektora bankowego w tym zakresie" - podkreślił.

Bank podał w prezentacji, że przyznane moratoria kredytowe obejmowały 8% portfela kredytowego na koniec III kwartału 2020 roku.

Moratoria ustawowe na koniec III kwartału 2020 roku stanowiły 0,6% przyznanych moratoriów kredytowych (58 mln zł). 50% przyznanych moratoriów kredytowych wygasło do końca III kwartału 2020 roku.

Jak podkreślił prezes, moratoria oferowane przez bank w stosunku do portfela są relatywnie niskie, ale długie, ponieważ zdecydowana większość moratoriów, które były aplikowane przez klientów w okresie marzec, kwiecień, maj miała charakter 6-miesięczny, więc zapadają one odpowiednio we wrześniu, październiku i listopadzie.

"Myśmy zaakceptowali w zakresie klientów indywidualnych do końca września mniej więcej 56 tys. wniosków moratoryjnych i one wygasają w bardzo szybkim tempie już teraz, przy tych 6-miesięcznych schematach, a moratoria ustawowe na koniec września to jest tysiąc. One trwają dalej i nadal są aktywne wnioski" - powiedział Bartkiewicz.

Jak podkreśliła wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk, klienci mają prawo w każdej chwili zamienić wakacje pozaustawowe na rządowe (dotyczy tylko klientów detalicznych), jak również mają prawo korzystać z wakacji rządowych po ustaniu wakacji pozaustawowych.

"Widzimy zjawisko - zwłaszcza w październiku - że jest nieco większa liczba wniosków klientów o wakacje rządowe wraz z kończeniem się wakacji pozaustawowych. Myślę, że ma to też bezpośredni związek z sytuacją zwiększającego się lockdownu w polskiej gospodarce" - powiedziała Graczyk.

"Widzimy, że to zainteresowanie [wakacjami ustawowymi] jest większe w zakresie kredytów hipotecznych. To można wiązać ze zjawiskiem dbania klienta, o to, by kredyt hipoteczny nie był kredytem nieregularnym" - dodała.

Jak powiedział Bartkiewicz, wnioskowanie co do jakości portfela zapadłych moratoriów jest nieco przedwczesne.

"Będziemy o tym wiedzieć w IV kwartale zdecydowanie więcej, bo gros owych moratoriów zapadnie w IV kw., w pewnym stopniu one będą się przekształcać w moratoria rządowe, ale my tu nie widzimy jakiegoś większego zagrożenia. Tym nie mniej, przy podejściu konserwatywnym tworzymy w tym zakresie odpowiednie rezerwy po to, by być przygotowanym na przyszłość" - powiedział Bartkiewicz.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

