giełda Damian Słomski 1 godzinę temu

ING walczy z awarią już trzeci dzień. Nie ma dostępu do Maklera

Od środy klienci ING nie mają dostępu do swoich kont maklerskich przez dedykowany do tego specjalny system. Winny ma być "zewnętrzny dostawca". "To była długa i pracowita noc. (...) Walczymy o każdą minutę" - zapewnia bank.

