Rajd świętego Mikołaja na giełdzie. Koronawirus nie musi popsuć tradycji

Dla niektórych giełda to kasyno - zabawa dla dużych dzieci z grubym portfelem. Tak nie jest, ale inwestorów i dzieci w grudniu łączy jedno - wyczekiwanie na Mikołaja. Prezentem mają być zyski z rosnących notowań akcji.

Pierwsze dni grudnia przynoszą co roku pytania o to, czy i tym razem na rynkach finansowych będziemy świadkami tzw. rajdu św. Mikołaja. W ten sposób określa się prawidłowość zaobserwowaną na giełdach na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Okazuje się bowiem, że m.in. na fali lepszych nastrojów w związku ze świętami i specyfiką inwestowania przez wielkie instytucje finansowe, grudzień to zazwyczaj okres, gdy ceny akcji rosną. Rajd św. Mikołaja dotyczy głównie kilku ostatnich dni roku, ale statystyki pokazują, że cały grudzień zazwyczaj sprzyja zarabianiu na giełdzie.

Z badań przeprowadzonych przez brytyjską firmę Schroeders (zarządzającą funduszami inwestycyjnymi) wynika, że na najbardziej rozwiniętych giełdach na świecie notowania akcji w grudniu w ostatnich 30 latach rosły z prawdopodobieństwem 79 proc. I był to też najlepszy miesiąc w roku pod względem stóp zwrotu.

W przypadku polskiej giełdy zasada ta sprawdza się nieco rzadziej. Zapytaliśmy więc analityków, co sądzą na temat możliwości zarabiania na GPW w grudniu. Szczególnie w dobie koronawirusa.

Prezent czy rózga?

Zauważa jednak, że bilans całego roku dla indeksu WIG jest ciągle ujemny, a amerykańskie indeksy są na kilkunastoprocentowym plusie, co sugeruje, że rynek nie jest jeszcze przegrzany i wciąż jest pole do kontynuacji ostatnich wzrostów.

- Sygnały płynące z rynków pod koniec 2020 roku wskazują, że dochodzi do przetasowań w portfelach największych inwestorów. Redukują oni swoje udziały w spółkach wysokich technologii notowanych przede wszystkim na giełdzie w USA. Zwiększają natomiast zaangażowanie w spółki z tzw. tradycyjnej gospodarki, a takie dominują na polskim rynku - komentuje ekspert TMS.

Dodaje, że pozytywnie nastrajać do akcji polskich spółek powinien m.in. słabszy dolar, który zwykle sprzyjał rynkom wschodzącym.

Uważa, że przy braku bardzo negatywnych, nieoczekiwanych informacji gospodarczych jeszcze w grudniu warszawska giełda powinna wyraźniej przebić notowania z sierpnia, a to doda odwagi części niezdecydowanym inwestorom i może pchnąć indeks WIG20 w okolice 2100 pkt, przy których był w lutym.

Osiągnięcie tego poziomu oznaczałoby blisko 13-procentową zwyżkę w porównaniu do obecnego kursu. Potencjał jest więc duży.

Warto się zainteresować

- Praktycznie nie uczestniczyły we wzrostach cen akcji od kwietnia do sierpnia, a w listopadzie indeks WIG-Banki spadł w okolice minimów z bessy z lat 2008-2009. Mają bardzo dużo do nadrobienia i prawdopodobnie część inwestorów będzie chciała kupić akcje banków przynajmniej krótkoterminowo - podpowiada ekspert TMS Brokers.