innogy rozpoczęło budowę dziesiątej farmy wiatrowej w Polsce, o mocy 47,5 MW

innogy Renewables Polska rozpoczęła prace budowlane w ramach projektu lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW na Pomorzu Zachodnim. Realizacja projektu jest efektem wygranej w pierwszej w Polsce aukcji dotyczącej dużych lądowych farm wiatrowych przeprowadzonej w listopadzie 2018 roku. Dziewiętnaście turbin (SG 2.5-114) zostanie wyprodukowanych przez Siemens Gamesa. Planowany termin oddania ich do użytku to koniec 2020 roku. Równolegle trwa budowa farmy wiatrowej Żukowice o mocy 33 MW na Dolnym Śląsku. Oczekuje się, że 11 turbin dostarczonych przez Nordex zostanie oddanych do użytku w czerwcu tego roku. Wolumen inwestycyjny obu projektów wynosi 101 mln euro, poinformowano.