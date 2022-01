InPost potaniał, akcje zaliczyły dołek. Brzoska interweniuje

Cena spadła

To jednak pieśń przeszłości. Od tygodnia, akcje znajdują się historycznym dołku. Tak niskiej ceny nie było. W poprzedni piątek spadły do poziomu 10,7 euro, a po weekendzie staniały do 8,24-8,25. Choć w środę nieco odbiły to już w piątkowy poranek, na otwarciu cena wynosiła już tylko 8,02 euro.