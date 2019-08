Introl miał wstępnie 0,88 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

- negatywny wpływ EBITDA Smart In Sp . z o.o. Sp. k. na skonsolidowany wskaźnik EBITDA grupy: w wysokości minus 2,8 mln zł. Decyzja o znacznym zredukowaniu kosztów tej spółki zapadła w I kwartale 2019 r.,

- spadek wartościowy marży w segmencie usług AKPiA, elektrycznych, instalacyjnych, projektowych i budowlanych o 1,8 mln zł, mimo wzrostu sprzedaży o 0,7 mln zł, spowodowany głównie gorszymi wynikami zrealizowanymi przez spółki IB Systems oraz łącznie Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. oraz Introl Sp. z o.o., mimo znacznie lepszych wyników spółki Introl Energomontaż Sp. z o.o. Spółki prognozują jednak poprawę wyników drugiej połowie roku, co wynika z sezonowości sprzedaży,

- wzrost kosztów ogólnego zarządu o 2,6 mln zł, wynikający m.in. z poniesionych kosztów przez Limatherm S.A. na ok. 1 mln zł, związanych z realizacją projektu unijnego, w ramach prac badawczo-rozwojowych, częściowo sfinansowanych dotacją ujętą w pozostałych przychodach oraz na ok. 1 mln zł w Spółkach, które przechodziły proces podziału tj. Introl Automatyka Sp. z o.o. i Introl Sp. z o.o. oraz reorganizacji Smart In Sp. z o.o. Sp.k., wymieniono.