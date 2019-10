forex 20 minut temu

Inwestorzy będą realizować zyski na złotym

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro, dolara i szwajcarskiego franka oraz osłabienie do brytyjskiego funta. O godzinie 09:13 kurs EUR/PLN kształtował sie na poziomie 4,2980 zł, USD/PLN 3,8990 zł, CHF/PLN 3,9065 zł, a GBP/PLN rósł o prawie 1 gr do 4,93 zł. W dalszej części dnia prawdopodobne jest jednak, że nie tylko funt, ale również pozostałe trzy waluty podrożeją w relacji do złotego. Na możliwość realizacji zysków wskazuje spore już wykupienie polskiej waluty.