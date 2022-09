Inwestowanie dywidendowe – na czym polega?

Czym jest dywidenda?

To, ile dywidendy otrzymasz jako akcjonariusz, uzależnione jest od liczby posiadanych akcji , ponieważ spółka przeliczy wysokość wypłaty dywidendy na pojedynczą akcję lub udział. Jeśli taka dywidenda na jedną akcję wyniesie przykładowo 5 zł, a Ty masz 30 akcji tej spółki dywidendowej, to otrzymasz wypłatę 150 zł.

Czym jest inwestowanie dywidendowe?

Skoro spółki dywidendowe pozwalają na uzyskiwanie stałego dochodu w postaci dywidendy, to inwestowanie dywidendowe polega na kupowaniu ich akcji. Możesz zarabiać na spółkach, co stanie się ciekawym urozmaiceniem Twojego portfelu inwestycyjnego. Pamiętaj, że taka dywersyfikacja pozwala na zmniejszenie ponoszonego przez Ciebie ryzyka inwestycyjnego .

Plusy i minusy inwestowania w dywidendy

Wydaje się, że inwestowanie dywidendowe jest związane z dodatkowym zyskiem dla akcjonariuszy, dlatego ze wszech miar jest to dobra strategia inwestora. Niestety, ale i ona nie jest całkowicie wolna od wad. Zalicza się do nich:

Od czego zacząć inwestowanie w dywidendy

Jeśli jesteś przekonany co do tego, że chcesz zastosować taką strategię, powinieneś zorientować się na giełdzie, które spółki są dywidendowymi. Bardzo ważne jest to, byś kupił akcje odpowiednich, które oferują stałą wypłatę dywidendy lub rosnące dywidendy. By móc się o tym przekonać, powinieneś sprawdzić historyczne dane dotyczące spółki i tego, jaki zysk wypracowała oraz jak go dzieliła na swoich właścicieli.