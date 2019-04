Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK spadł do 105,31 pkt w kwietniu

"Strajk nauczycieli i niepewność, co do jego skutków i terminu zakończenia wpłynęły negatywnie na wskaźnik optymizmu konsumentów i wskaźnik oczekiwań. Ten ostatni obniżył się o około 7 pkt. Wskaźnik klimatu gospodarczego obniżył się o ok. 4 pkt. Zapewne na niezbyt wysoki spadek wskaźnika optymizmu konsumentów wpływ łagodzący miało ogłoszenie przez środowiska rządzące Polską nowych propozycji korzystnych socjalnie i podatkowo - zwłaszcza dla młodych ludzi, rozpoczynających aktywność zawodową oraz tzw. trzynastka dla emerytów" - czytamy w komunikacie.