IRENA: Polska wśród krajów o najw. inwestycjach w energetykę wiatrową w Europie

Eksperci IRENA szacują, że wzrost zainstalowanych mocy wiatrowych do ponad 6000 GW w 2050 będzie wymagał więcej niż podwojenia średniorocznych inwestycji na instalacje onshore, do 146 mld USD rocznie w 2030 roku i więcej niż ich potrojenia, do 211 mld USD rocznie w 2050 roku. Natomiast w przypadku inwestycji offshore, będą one musiały wzrosnąć trzykrotnie, do 61 mld USD w roku 2030 i ponad pięciokrotnie, do 100 mld USD rocznie w roku 2050.