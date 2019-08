J.W. Construction planuje utrzymać sprzedaż mieszkań na poziomie 1 500 rocznie

Grupa w I poł. 2019 roku realizowała budowę 12 inwestycji na 3782 lokale o powierzchni 177 tys. m2, w tym 139 tys. m2 powierzchni mieszkalnej i ponad 38 tys. m2 powierzchni komercyjnej. W tym kontynuowała budowę ostatniego etapu flagowej inwestycji na Woli - Bliska Wola Tower z prawie 1500 lokalami o łącznej powierzchni 62 tys. m2 i realizowała apartamentowiec Hanza Tower w Szczecinie, łącznie na blisko 33 tys. m2. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. spółka przekazała i rozpoznała w przychodach 380 lokali. Lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w kolejnych kwartałach, na inwestycjach realizowanych oraz na projektach zakończonych, to łącznie 3 782 sztuki, w tym 2 442 to lokale sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane klientom, a 1 340 to lokale będące w ofercie do sprzedaży, podano także.