Od października stopy procentowe w Polsce wzrosły z 0,1 do 2,75 proc. Tym samym rata typowego kredytu skoczyła o blisko jedną trzecią . Na dodatek można spodziewać się kolejnych podwyżek, które jeszcze mocniej uderzą w domowy budżet .

To niejedyny problem. Nieoprocentowane oszczędności, które trzymamy m.in. z myślą o zabezpieczeniu spłat rat w przyszłości, realnie tracą na wartości . Wszystko przez inflację, która rozszalała się w Polsce i jest na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. Ostatnie statystyki mówią o średnim wzroście cen na poziomie 8,6 proc. w skali roku.

Zapytaliśmy ekspertów, jak można zarobić na wyższe raty , wykorzystując obecną trudną sytuację rynkową. Wychodzi na to, że jest kilka opcji, które sprawią, że pieniądze nie będą bezczynnie leżeć w banku, a potencjalne stopy zwrotu będą wyższe niż oprocentowanie spłacanych kredytów . Dają też szansę na obronę oszczędności przed inflacją.

Zobacz także: Money. To się liczy

Należy jednak podkreślić, że oczekiwane zyski nie pojawią się z dnia na dzień i raczej dadzą ulgę np. obecnym kredytobiorcom dopiero w dłuższej perspektywie czasu . Jak wskazują eksperci, cudów nie ma i trzeba swoje odczekać, a do tego też trzeba mieć odpowiednią gotówkę.

Nieruchomości ciągle w cenie

W rozmowie z money.pl typuje nieruchomości, jako dobry sposób na wykorzystanie wolnych środków finansowych. W kontekście rosnących rat może wydawać się to ryzykowne, ale stopy zwrotu cały czas powinny być większe .

- Nie tylko same ceny mieszkań, ale i czynsze najmu powinny rosnąć . Po 5-10 latach mamy niemal gwarancję, że taka inwestycja uchroni nasz kapitał przed inflacją i realnie zarobimy. Długoterminowo na rynku mieszkaniowym trudno stracić - ocenia Turek.

Podkreśla przy tym, że do tego typu inwestycji potrzeba cierpliwości. Trzeba na nie patrzeć w horyzoncie co najmniej kilku lat. Czasami zmuszają do tego przepisy, bo w przypadku gruntów rolnych sprzedaż ustawowo jest zamrożona na 5 lat od momentu zakupu.