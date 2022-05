Jedność Unii Europejskiej wisi na włosku. Węgry postawiły sprawę jasno

Węgierski minister spraw zagranicznych stwierdził w parlamencie, że nie można obciążać jego kraju kosztami sankcji nałożonymi na Rosję za jej atak na Ukrainę. Przypomniał, że Węgry poparły poprzednie pięć pakietów sankcji, ale kwestia bezpieczeństwa energetycznego stanowi dla nich "czerwoną linię". A to bezpieczeństwo zapewnią nieprzerwane dostawy ropy i gazu oraz czynne rurociągi.

Węgry uzależnione od rosyjskich surowców

Wskazał też, że do ich kraju ropa może docierać tylko rurociągiem, a zarazem, że dwie trzecie ich zapotrzebowania na ten surowiec zaspokaja Rosja. Dlatego też odcięcie się od niej oznaczałoby duży wzrost cen surowców energetycznych oraz konieczną inwestycję rzędu kilkuset milionów forintów (ponad pół miliona euro) na zakład petrochemiczny.

Zobacz także: Gazprom zakręci kurek. "To przyspieszy zmiany"

Węgry blokują porozumienie unijne

Viktor Orban w ostatnich dniach odcinał się od pomysłu embarga i podkreślał wstrzymanie dostaw ropy to "bomba atomowa" zrzucona na węgierską gospodarkę. Słowa te powtórzył w poniedziałek w parlamencie szef węgierskiego MSZ. Dlatego też to właśnie do Budapesztu udała się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.