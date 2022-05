Nieoficjalnie: Węgry i Czechy i Słowacja czasowo będą wyjęte spod embarga na ropę

Węgry blokują embargo

Viktor Orban w swoim stylu podgrzewa emocje wokół ewentualnego embarga . W rozmowie z węgierskimi mediami restrykcje te przyrównał do "bomby atomowej" zrzuconej na gospodarkę.

KE rewiduje swój pierwotny projekt

Komisja Europejska, która zaproponowała embargo, nie pozostaje głucha na te nawoływania. W czwartek rano na spotkaniu stałych przedstawicieli państw członkowskich przy UE w Brukseli KE przedstawiła projekt, który zapewni możliwość Węgrom i Słowacji kupowania ropy z Rosji do końca 2024 roku a Czechom - do czerwca 2024 roku, lecz tylko pod warunkiem, że wcześniej nie otrzymają one ropy rurociągiem z południa Europy.