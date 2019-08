JHM Development miał 5,77 mln zł zysku netto, 8,85 mln zł EBIT w I poł. 2019 r.

"W pierwszym półroczu 2019 roku grupa kapitałowa odnotowała istotny spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Spadek o 41,7% przychodów ze sprzedaży jest głównie efektem niższej sprzedaży gotowych mieszkań (przy jednocześnie intensywnej przedsprzedaży mieszkań w realizowanych inwestycjach, co zostanie ujęte w sprawozdaniu finansowym przyszłych okresów, po oddaniu inwestycji do użytkowania). W tym okresie aktami notarialnymi przenoszącymi własność przekazano 88 lokali mieszkalnych i 42 garaże/miejsca postojowe. W analogicznym okresie roku 2018 przekazano klientom 230 lokali mieszkalnych i 158 garaży/miejsc postojowych. Spółka Marywilska 44 Sp. z o.o. wypracowała przychody ze sprzedaży na lepszym poziomie niż w roku poprzednim - wzrost przychodów wyniósł ok. 4,8%" - czytamy w raporcie.