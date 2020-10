JLL: Sprzedaż mieszkań na głównych rynkach spadła o 17% r/r w III kw. 2020 r.

"W III kwartale 2020, na tle lat 2017-2019, liczba mieszkań wprowadzanych do oferty i sprzedawanych była o 21% niższa od średniej. To nie są szokujące wyniki; to rynek, który spokojnie spada. To nie jest szok, taki jak w II kwartale 2020. Spadek wydaje się wyraźny, ale nie gwałtowny, on by się zdarzył również w zwyczajnym cyklu rynkowym" - powiedziała Katarzyna Kuniewicz z JLL podczas konferencji prasowej.