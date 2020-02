Kaufland podniesie płace od 1 marca, przeznaczy na ten cel ok. 50 mln zł

"Co roku aktualizujemy stawki wynagrodzeń w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się wypracować rozwiązania rynkowo konkurencyjne i atrakcyjne dla pracowników, ale także realne i ekonomicznie uzasadnione dla nas jako pracodawcy. Wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Mamy przy tym bardzo rozbudowany system benefitów, z których mogą korzystać nasi pracownicy, jak również inwestujemy w różnorodne procesy optymalizacyjne, które mają ułatwić pracę" - powiedziała dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska Małgorzata Ławnik, cytowana w komunikacie.

Podwyżki płac obejmą wszystkich pracowników sieci - zarówno pracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych, jak i pracowników centrali. Poziom wynagrodzeń będzie podnoszony proporcjonalnie do pełnionej funkcji. Na popularnym w branży stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy pracownicy otrzymają od 3200 do 3900 zł brutto miesięcznie, w tym do 500 zł dodatku motywacyjnego, wyjaśnia sieć w materiale.

"W obecnym roku obrotowym, który trwa do końca lutego, sieć wprowadziła podwyżki wynagrodzeń w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Co więcej, pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zostali objęci dodatkiem motywacyjnym w wysokości nawet 400 zł za 100-proc. frekwencję w pracy. Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy, a po rocznym doświadczeniu można potwierdzić jego skuteczność" - czytamy dalej.

Według sieci, wyniki ostatnich analiz wykazały, że Kaufland jest jednym z trzech najatrakcyjniejszych pracodawców wśród sieci handlowych w Polsce.

"Po przyznaniu podwyżek z dniem 1 marca Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce pod względem wysokości płac, co potwierdza pozycję obu firm należących do Grupy Schwarz jako najlepszych pracodawców na rynku. Oprócz atrakcyjnych wynagrodzeń sieć oferuje przede wszystkich stabilne warunki zatrudnienia będące fundamentem współpracy. Standardową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Pierwsza umowa, niezależnie od poziomu zatrudnienia, jest zawsze na okres 7 miesięcy, kolejna jest już umową na czas nieokreślony. Dobre warunki pracy nie tylko sprawiają, że sieć rokrocznie nagradzana jest w tym zakresie, lecz także jest to miejsce, z którym wielu pracowników na długo wiąże swoją karierę zawodową. Ponad 67% wszystkich pracowników posiada już ponadtrzyletnie doświadczenie zawodowe w sieci" - podsumowano w materiale.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada około 1 200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 213 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

