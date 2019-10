Kaufland wprowadził nową markę własną K - Stąd Takie Dobre

Kaufland stworzył nową markę własną, która oferuje produkty charakterystyczne dla polskiej kuchni wyłącznie od sprawdzonych, krajowych producentów. Wśród nich można znaleźć między innymi różnego rodzaju pierogi, wędliny, kiełbasy, twarogi, białe i żółte sery, makarony do zupy, ciasta i dania gotowe. Łącznie jest to blisko 50 produktów. Planowane jest systematyczne rozszerzanie oferty. Do końca listopada na półkach sklepów Kaufland będzie dostępnych ponad 80 artykułów od 26 producentów. Pod koniec przyszłego roku marka K-Stąd Takie Dobre ma obejmować już 150-200 produktów, podano.