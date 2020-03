KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

Celem nowej strategii jest - jak podano - dążenie do zwiększenia konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach, gdy zmieniają się układy sił geopolitycznych, a globalna konkurencja nasila się.

"Europejski przemysł jest motorem wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie. Najlepsze wyniki osiąga wtedy, gdy wykorzystuje swoje najsilniejsze punkty: swoich ludzi, ich idee, talenty, różnorodność i przedsiębiorczość. Jest to ważne jak nigdy dotąd, Europa wkracza bowiem na drogę ambitnej transformacji ekologicznej i cyfrowej w świecie, który jest coraz mniej stabilny i przewidywalny" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Celem strategii ukierunkowanej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczenie biurokracji; ma ona ponadto ułatwić licznym europejskim MŚP prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku i poza nim, uzyskiwanie dostępu do finansowania, a także odegranie wiodącej roli na drodze ku cyfrowej i zielonej transformacji.

Nowa strategia przemysłowa skupi się na trzech priorytetach: utrzymaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnieniu równych warunków działania - w Europie i w ujęciu globalnym, zapewnieniu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. i ukształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy.

Dokonując tych analiz, Komisja będzie ściśle współpracować z pluralistycznym i otwartym forum przemysłowym, które ma powstać najpóźniej we wrześniu 2020 r. Forum będzie skupiać przedstawicieli przemysłu, w tym MŚP, duże przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, badaczy, a także przedstawicieli państw członkowskich i instytucji UE, podano także.

"Dążąc do zapewnienia potencjału MŚP na potrzeby transformacji, Komisja zaktualizuje Europejską Sieć Przedsiębiorczości i udostępni doradców ds. zrównoważonego rozwoju. Rozbuduje także ośrodki innowacji cyfrowych we wszystkich regionach Europy, umożliwiając MŚP wykorzystanie innowacji cyfrowych. Stworzy to nowe możliwości dla wolontariatu i szkoleń w zakresie technologii cyfrowych. Aby ułatwić MŚP funkcjonowanie na jednolitym rynku i poza nim. Komisja zwiększy między innymi swoje starania na rzecz gwarantowania szybkich płatności, w szczególności za pośrednictwem nowego wirtualnego centrum monitorowania, a także poprzez alternatywne metody rozstrzygania sporów" - czytamy dalej.