KGHM ma list intencyjny z 15 samorządami ws. rozwoju OZE

"Zielona energia stała się ogólnoświatowym wyzwaniem, już nie tylko w sensie ideologicznym, ale właśnie biznesowym. KGHM bada zdolność firmy do produkcji w oparciu o zieloną energię i aktualnie opieramy się głównie na fotowoltaice i źródłach wiatrowych. Co więcej, już z powodzeniem realizujemy takie projekty, które sprawią, że będziemy jeszcze bardziej efektywni energetycznie. Wszystko w oparciu o dobrą współpracę z samorządem województwa i gminami Zagłębia Miedziowego" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Ekologia to jeden z podstawowych filarów strategii KGHM na lata 2019-2023. Według jej założeń, jeden z priorytetów stanowi energetyka. Do 2030 roku spółka planuje połowę zapotrzebowania na energię elektryczną pokryć z własnych źródeł, w tym OZE. Wśród kluczowych elementów Programu Rozwoju Energetyki prowadzonego w KGHM jest rozwój fotowoltaiki. W ciągu najbliższych 24 miesięcy w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów, podano także.