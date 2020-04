górnictwo 1 godzinę temu

KGHM: Nitroerg zwiększył produkcję płynu dezynfekcyjnego do 80 tys. l dziennie

Nitroerg - spółka zależna KGHM Polska Miedź - zwiększył produkcję płynu do dezynfekcji rąk Nitrosept do 80 tys. litrów dziennie z początkowego 20 tys. litrów, podała grupa. Łącznie do dziś spółka wyprodukowała ponad 1,1 mln litrów środka dezynfekującego.