górnictwo 36 minut temu

KGHM: Spełnił się warunek wejścia umowy z China Minmetals Corp. na l. 2019-2023

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Umowa ramowa pomiędzy KGHM Polska Miedź a China Minmetals Corporation na lata 2017-2021 zawarta 20 czerwca 2016 r. została rozwiązana. Oznacza to spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie nowej umowy ramowej na lata 2019-2023, zawartej przez spółkę 6 listopada 2018 r. z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd., podał KGHM.