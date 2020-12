KGHM uruchomił trzy nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych

"Do stacji ładowania przy siedzibie KGHM w Lubinie dołączyły trzy kolejne: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Punkty są ogólnodostępne i oznakowane miejscami postojowymi wyłącznie dla samochodów elektrycznych. Podobnie jak przy uruchomieniu stacji w Lubinie, KGHM współpracował z Grupą Tauron, co zaowocowało kolejnymi wspólnymi inwestycjami" - czytamy w komunikacie.

Kolejnym "zielonym" elementem działalności w KGHM są elektryczne wózki widłowe przeznaczone do obsługi ciągu technologicznego w Hucie Miedzi Cedynia.

"Dwa pojazdy będą wykorzystane przy linii ciągłego topnienia, odlewania i walcowania miedzi. To oznacza, że proces produkcji w hucie polegający na załadunku pieca katodami będzie realizowaniu w 100% wózkami z napędem elektrycznymi. Wstępnie wyliczono, że oszczędność wynikająca z pracy takiego pojazdu w porównaniu do spalinowego wynosi ok. 40 tys. rocznie" - czytamy dalej.